Энергетика
Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцевВести.Ru 08:05
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
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Армия и оружие
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Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
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Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания
По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
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Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
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Происшествия
Сотрудников прокуратуры и журналистов обвинили в природном пожаре в иркутском заказнике Туколонь
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Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
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