Страны ОПЕК+ перенесли заседание по добыче на 1-2 июляИнтерфакс 03:54

Нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК и не являющиеся членами картеля, договорились перенести на 1-2 июля заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о продлении сделки по ограничению добычи. Об этом сообщила пресс-служба картеля. Ранее это обсуждение намечалось на 25-27 июня.

Страны ОПЕК+ перенесли заседание по добыче на 1-2 июля

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.

Авто В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Спорт РУСАДА проведет внеплановый семинар для спортивных чиновников Чувашии Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово провести внеплановый образовательный семинар для чиновников и руководителей спортивной отрасли Чувашии, сообщает ТАСС.

Кино Стартовали съёмки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съёмки безымянного сериала-приквела «Игры престолов». Там же проходила работа и над основным сериалом.

Политика Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180 Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5, сообщило в среду предприятие.

Происшествия Цыгане из Чемодановки табором переезжают в Волгоград и Астрахань Цыгане из Чемодановки (Пензенская область) табором перекочевали на территорию Волгоградской и Астраханской областей.

Политика Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Армия и оружие Минобороны Украины отказалось от обвинений в адрес Зеленского Военное ведомство Украины заявило, что больше не обвиняет президента страны Владимира Зеленского в том, что он «закосил» от армии во время массовой мобилизационной кампании 2014-2015 годов.

Футбол Мишель Платини рассказал о допросе Все могло происходить еще дольше, ведь меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре.

Театры Новосибирский театр оперы и балета выступит в Будапеште Балетная труппа Новосибирского театра оперы и балета открывает гастроли в Будапеште.

Происшествия Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.

Происшествия На востоке Лондона убили россиянина На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.

Политика Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году.

Теннис Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт Российская теннисистка Мария Шарапова победила спортсменку из Словакии Викторию Кужмову в матче первого круга турнира на испанской Мальорке.

Общество Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.

Экономика В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.