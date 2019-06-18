Энергетика

Страны ОПЕК+ перенесли заседание по добыче на 1-2 июляИнтерфакс 03:54

Нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК и не являющиеся членами картеля, договорились перенести на 1-2 июля заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о продлении сделки по ограничению добычи. Об этом сообщила пресс-служба картеля. Ранее это обсуждение намечалось на 25-27 июня.
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