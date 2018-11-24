Энергетика
Страны ОПЕК откажутся от избыточной добычи нефти для сдерживания цен
Страны ОПЕК откажутся от избыточной добычи нефти для сдерживания ценГоворит Москва02:00
В настоящее время добыча нефти в Саудовской Аравии превышает целевые показатели на 1 млн баррелей в день. Ожидается, что снижение производства в Венесуэле и Иране также приведёт к сокращению предложения на рынке, пишет The Wall Street Journal.
Говорит Москва02:00
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Саудовская Аравия придумала, как не разозлить Трампа, сдерживая нефтяные котировки
Московский Комсомолец00:19
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Энергетика
СМИ указали на формирование «креста смерти» на нефтяном рынке
Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов.
Обновлено в 08:23
Энергетика
За восемь лет Югра в 2,6 раза снизила объемы сжигания ПНГ
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 2010 года в 2,6 раза снизились объемы сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).
Обновлено в 10:00
Энергетика
На Украине запретили операторам накручивать цены на газ
Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
Project Syndicate: Африка готовится выйти на новую стадию развития
Одной из проблем, которую предстоит решить африканским лидерам, является нехватка электроэнергии, которая продолжает сдерживать развитие континента.
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика
В Оренбуржье стоимость бензина вырастет в начале 2019 года
В Оренбуржье топливный рынок был стабилен несколько недель, но в начале 2019 года ожидается рост стоимости бензина.
Обновлено вчера в 21:14
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе
Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре
Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.
Обновлено вчера в 11:31
Энергетика
Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света
По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика
Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ
В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.
Обновлено вчера в 08:01
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Перевалка СПГ идёт с танкера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» на танкер «Псков», которые сейчас стоит вблизи Хоннингсвога.
Обновлено в 07:37
Энергетика
Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы
Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.
Обновлено вчера в 03:08
Энергетика
Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову
Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Половина АЗС России может закрыться
Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено вчера в 14:16
Энергетика
ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ
В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».
Обновлено вчера в 03:19