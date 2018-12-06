Энергетика
Страны ОПЕК опять не договорились по снижению добычи нефти
Страны ОПЕК опять не договорились по снижению добычи нефтиBFM.ru12:41
Фалих уточнил, что обсуждается сокращение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки — это по-прежнему основной сценарий. Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сказал, что «есть хорошее соглашение между ОПЕК, но завтра нам нужно продолжить обсуждения со странами не-ОПЕК».
BFM.ru12:41
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Энергетика
Медведев объяснил причину бензинового кризиса в России
По мнению Дмитрия Медведева, причиной бензинового кризиса стало сокращение доходов нефтяников.
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Энергетика
«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек
В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом»
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обновлено в 08:43
Энергетика
«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре
Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика
Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией
Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика
Пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции
Третью неделю на всей территории Франции продолжаются многотысячные протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и выдвигают ряд других требований — вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.
Обновлено в 08:56
Энергетика
DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra
Обновлено в 07:24
Энергетика
Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов
Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика
Венгрия опять нашла способ «обойтись без русского газа»
Руководство Венгрии заявило об очередной кардинальной смене своего подхода к обеспечению энергетических потребностей страны.
Обновлено в 09:10
Энергетика
США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию
Обновлено вчера в 11:50
Энергетика
Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ
Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика
В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь
По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика
Китай готовится возобновить импорт сои из США
Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика
США на прошлой неделе впервые после Второй мировой войны стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов
Как свидетельствует отчет Министерства энергетики страны, превышение экспорта бензина и дизтоплива над импортом на прошлой неделе составило 211 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 13:03