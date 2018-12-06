Энергетика

Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи
Интерфакс
12:49

По итогам заседания стран-членов ОПЕК в четверг соглашение по сокращению добычи нефти не достигнуто, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. "Мы все еще обсуждаем", - сказал министр.
Интерфакс12:49

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Страны ОПЕК проведут повторную встречу

Газета.Ru15:22

Встреча ОПЕК в Вене: министры обсудили снижение нефтедобычи

Вести.Ru14:18

ОПЕК не пришла к единому снижению

Коммерсантъ14:47

Bloomberg сообщил о проведении еще одной встречи ОПЕК в пятницу в Вене

Интерфакс14:43

Встреча министров стран ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию, включая Россию, пройдёт сегодня в Вене

Эхо Москвы16:00

ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи

РБК12:48

Страны ОПЕК не договорились о конкретных объемах сокращения добычи

ТАСС12:34
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Энергетика

«Транснефть» потребует от «Роснефти» компенсировать 1,5 млрд рублей

Простой отвода от трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) до Комсомольского НПЗ «Роснефти» приводит к серьезным убыткам «Транснефти», за что «Транснефть» намерена требовать компенсацию.
Обновлено в 15:45
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Артюхов и Миллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год

Обновлено в 08:43
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Лукашенко провоцирует белорусские «жёлтые жилеты»

Налоговое законодательство — суверенное право каждой страны, о чём прекрасно осведомлены не только Гурина, но и Лукашенко.
Обновлено в 09:22
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика

США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов

Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь

По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Китай готовится возобновить импорт сои из США

Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика

Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы

Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:50
Энергетика

ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Обновлено в 05:38
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