Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации. «Мы всё еще обсуждаем», — цитирует министра «РИА Новости».

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году Добыча газа в России в 2018 году ожидается на рекордном уровне — более 700 млрд куб. м, заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме «Газ России».

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Энергетика Энергетика Бурков обсудил с правлением «Газпрома» газификацию омских сел Встреча прошла накануне в Санкт-Петербурге.

Энергетика Энергетика Росстат сообщил о стабилизации цен на бензин В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали соглашение с 10 крупными нефтекомпаниями по стабилизации рынка топлива до конца марта будущего года.

Энергетика Энергетика Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.

Энергетика Энергетика ИНК предложила «Сибуру» партнерство в газохимическом проекте Иркутская нефтяная компания предложила партнерство крупнейшей нефтехимической компании России, компании "Сибур", в реализации большого газохимического проекта в Иркутской области.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.

Энергетика Энергетика ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за ноябрь 2018 года Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за ноябрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» заплатил $768 млн дивидендов в 2018 году "По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.

Энергетика Энергетика Что подразумевает новая энергетическая политика Турции В 2017 году министерство энергетики и природных ресурсов объявило о новой национальной энергетической и горной политике, которая ознаменовала начало переходного периода для турецкого энергетического рынка.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Норвегия начала искать газ на границе с Россией В прошлом году норвежцы обнаружили на шельфе небольшие объемы газа. Однако эти объемы не позволяют начать разработку месторождения.

Энергетика Энергетика В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.

Энергетика Энергетика Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.