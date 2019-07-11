Энергетика

Страны ОПЕК исполнили в июне сделку по сокращению добычи нефти на 122%Дума ТВ 09:14

В документе отмечается, что добыча нефти в прошлом месяце текущего года была наращена почти на 300 тысяч б/с благодаря Нигерии и Саудовской Аравии. Таким образом суммарный объем добычи 14 странами ОПЕК в июне составил 29,83 млн б/с, что на 68 тысяч баррелей ниже майских показателей.
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Российская газета12:08

ОПЕК ожидает увеличение разрыва между ростом спроса и избытком предложения на рынке нефти

ТАСС12:16

В ОПЕК спрогнозировали рост глобального спроса на нефть

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ОПЕК прогнозирует снижение спроса на свою нефть в 2020 году

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Страны ОПЕК в июне исполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 122%

News.ru08:30

ОПЕК отчитался о перевыполнении нефтяной сделки

Росбалт09:05

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2020 году

ПРАЙМ07:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Финансы

Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
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Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»

Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено 09 июля в 13:28
Происшествия

Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма

На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено в 03:44
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9 августа Huawei представит EMUI 10

Huawei официально анонсирует прошивку EMUI 10 уже 9 августа – в первый день конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.
Обновлено в 05:08
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В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
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Лайма Вайкуле объяснила, почему перестала общаться с Игорем Крутым

Обновлено в 14:12
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Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

Обновлено в 02:30
Происшествия

Летевший из Санкт-Петербурга в Грецию самолет столкнулся с птицей

По данным «Фонтанки», жители Санкт-Петербурга, которые после отдыха на Корфу должны были вернуться домой, застряли в греческом аэропорту в результате сложившейся ситуации.
Обновлено в 12:04
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Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.
Обновлено в 14:32
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Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
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В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
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Политика

Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
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Список потенциально опасных пород собак могут расширить почти втрое

Обновлено в 11:35
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%

Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года, говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.
Обновлено в 15:30
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В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

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56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини

Певица облачена в раздельный купальник, благодаря чему её фигуру прекрасно видно.
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Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
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Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Обновлено в 16:03
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Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу

Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.
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В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
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В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину

Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».
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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей

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