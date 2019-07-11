Энергетика
Страны ОПЕК исполнили в июне сделку по сокращению добычи нефти на 122%Дума ТВ 09:14
В документе отмечается, что добыча нефти в прошлом месяце текущего года была наращена почти на 300 тысяч б/с благодаря Нигерии и Саудовской Аравии. Таким образом суммарный объем добычи 14 странами ОПЕК в июне составил 29,83 млн б/с, что на 68 тысяч баррелей ниже майских показателей.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Финансы
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В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
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Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Летевший из Санкт-Петербурга в Грецию самолет столкнулся с птицей
По данным «Фонтанки», жители Санкт-Петербурга, которые после отдыха на Корфу должны были вернуться домой, застряли в греческом аэропорту в результате сложившейся ситуации.
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Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя
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Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
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Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
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Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%
Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года, говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.
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Певица облачена в раздельный купальник, благодаря чему её фигуру прекрасно видно.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
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Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу
Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.
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В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
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Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
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Политика
В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину
Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».
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«Зенит» презентовал Дугласа и Сутормина
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