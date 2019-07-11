В документе отмечается, что добыча нефти в прошлом месяце текущего года была наращена почти на 300 тысяч б/с благодаря Нигерии и Саудовской Аравии. Таким образом суммарный объем добычи 14 странами ОПЕК в июне составил 29,83 млн б/с, что на 68 тысяч баррелей ниже майских показателей.

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