с чего всё началось

Картель ОПЕК возьмет на себя обязательство снизить производство на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК, снизят добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки.

Энергетика Энергетика Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.

Энергетика Энергетика Доходы России от экспорта нефти за год выросли на 40% Экспорт природного газа за десять месяцев принес России на 31% больше денег, чем за аналогичный период в 2017 году — $40 млрд.

Энергетика Энергетика В Свердловской области бензин АИ-92 подешевел на 2 рубля В Свердловской области ко 2 декабря цены на самый ходовой бензин марки АИ-92 упали на 2 рубля. Мониторинг рынка провели эксперты УФАС.

Энергетика Энергетика Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.

Энергетика Энергетика Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом» Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».

Энергетика Энергетика Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.

Энергетика Энергетика В США в 2 раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp Месторождение сланцевой нефти Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 г. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд барре нефти, 0,4 трлн м 3 природного газа и 1,6 млрд барр газового конденсата.

Энергетика Энергетика Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.

Энергетика Энергетика «ЛУКОЙЛ» и Саудовская Аравия могут реанимировать LUKSAR Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar.

Энергетика Энергетика Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.

Энергетика Энергетика Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.

Энергетика Энергетика ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за ноябрь 2018 года Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за ноябрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".

Энергетика Энергетика Нефтяники откроют новое месторождение в ЯНАО «Газпром нефть шельф», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», выиграла тендер на открытие нового месторождения и добычу природных ресурсов в ЯНАО.

Энергетика Энергетика Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.