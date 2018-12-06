Энергетика
Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.
Газета.Ru08:22
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с чего всё началось
Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигли предварительной договоренности о сокращении ее добычи, сообщает Reuters, ссылаясь на одного из делегатов.Аргументы и Факты10:10
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Энергетика
Дмитрий Медведев объяснил причину бензинового кризиса
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, резкое повышение стоимости бензина и нехватка топлива в некоторых регионах России связана с нефтяниками, которые обиделись из-за сокращения своих доходов.
Обновлено в 10:56
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек
В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом»
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обновлено в 08:43
Энергетика
В Мурманской области стоимость дизтоплива выросла на 80 копеек
Стоит напомнить, что объектами мониторинга стали такие компании: ООО «Вега», ООО «Витэк», ООО «Колизей», ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Спецтехнология Плюс», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» и ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт».
Обновлено в 10:57
Энергетика
«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре
Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией
Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика
Пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции
Третью неделю на всей территории Франции продолжаются многотысячные протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и выдвигают ряд других требований — вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.
Обновлено в 08:56
Энергетика
DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra
Обновлено в 07:24
Энергетика
Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов
Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика
Венгрия опять нашла способ «обойтись без русского газа»
Руководство Венгрии заявило об очередной кардинальной смене своего подхода к обеспечению энергетических потребностей страны.
Обновлено в 09:10
Энергетика
Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ
Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика
США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию
Обновлено вчера в 11:50
Энергетика
В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь
По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика
ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Обновлено в 05:38