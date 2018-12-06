Энергетика
Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.
Газета.Ru08:22
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Энергетика
Медведев рассказал о давлении на нефтяные компании из-за роста цен
Медведев сказал, что за последний период, из-за роста цен на нефть, наши компании посчитали себя обиженными.
Обновлено в 10:00
Энергетика
«Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти»
«Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.
Обновлено в 08:40
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек украинцам
Как сообщили в пресс-службе, доначисления ведут к двойной оплате одних и тех же объемов газа, а также создают искусственные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом»
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обновлено в 08:43
Энергетика
«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре
Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика
Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией
Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика
Пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции
Третью неделю на всей территории Франции продолжаются многотысячные протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и выдвигают ряд других требований — вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.
Обновлено в 08:56
Энергетика
DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra
Обновлено в 07:24
Энергетика
Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ
Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое
Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.
Обновлено в 01:16
Энергетика
США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию
Обновлено вчера в 11:50
Энергетика
Китай готовится возобновить импорт сои из США
Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:50
Энергетика
ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Обновлено в 05:38