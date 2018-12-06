с чего всё началось

Энергетика Энергетика Медведев рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что не придется принимать непопулярные среди нефтяников решения, включая введение заградительных пошлин на экспорт.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.

Энергетика Энергетика Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом» Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Энергетика Энергетика Россия и Венесуэла договорились об инвестициях Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия предоставит гарантированные инвестиции в нефтяную отрасль страны.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.

Энергетика Энергетика На Украине нашли новое месторождение газа По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.

Энергетика Энергетика Путин и Лукашенко поспорили о цене на газ Белорусским потребителям приходится платить по 130 долларов за тысячу кубометров, тогда как в соседних российских регионах, например, в Смоленской области, - - цена почти в два раза ниже, 70 долларов.

Энергетика Энергетика Пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции Третью неделю на всей территории Франции продолжаются многотысячные протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и выдвигают ряд других требований — вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.

Энергетика Энергетика DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Энергетика Энергетика Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.

Энергетика Энергетика Венгрия опять нашла способ «обойтись без русского газа» Руководство Венгрии заявило об очередной кардинальной смене своего подхода к обеспечению энергетических потребностей страны.

Энергетика Энергетика Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.

Энергетика Энергетика США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию