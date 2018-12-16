Политика

Страны ООН приняли в Польше правила Парижского соглашения по климату
МИР 24
14 декабря в 04:39

В польском городе Катовице прошла международная конференция, в ход которой страны ООН приняли правила реализации Парижского климатического соглашения, передает РИА «Новости».
МИР 2414 декабря в 04:39
с чего всё началось
Официальные лица со всего мира согласовали свод правил, регулирующих Парижское соглашение по климату 2015 года по итогам двухнедельных переговоров ООН в Польше, пишет The Independent
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