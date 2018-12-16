с чего всё началось

В польском городе Катовице прошла международная конференция, в ход которой страны ООН приняли правила реализации Парижского климатического соглашения, передает РИА «Новости».

Страны ООН приняли в Польше правила Парижского соглашения по климату

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