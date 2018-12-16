Политика
На международной конференции в польском Катовице представители стран ООН приняли правила реализации Парижского климатического соглашения.
News.ruвчера в 04:52
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Политика
На Украине избран глава «новой церкви»
Обновлено в 16:56
Политика
В Приморье начинаются повторные выборы губернатора
Обновлено в 16:31
Политика
США призвали Германию «прислушаться к соседям» по «Северному потоку-2»
Против выступила Германия, заявив о своей неизменной позиции относительно этого экономического проекта.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
Почему в США предрекли поражение американскому флоту от России
Американские СМИ назвали причины, по которым американские ВМС потерпят поражение в случае войны с Россией.
Обновлено в 15:10
Политика
Глава МВД США опроверг обвинения в растрате бюджетных средств
В середине октября надзорная служба МВД США опубликовала отчет, в котором был сделан вывод о том, что Зинке нарушил правила расходования бюджетных средств, позволив своей жене и другим членам семьи использовать правительственные машины в личных целях.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Коалиция США заявила о ликвидации 16 боевиков ИГ в Сирии
Обновлено в 16:03
Политика
США отказались от обязательств по Парижскому соглашению
«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.
Обновлено в 19:38
Политика
Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil
Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
МРК «Мытищи» завершил госиспытания
Первый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил госиспытания, его передадут ВМФ 17 декабря, заявили в Минобороны России.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии
Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 12:41
Политика
Главная реформа Обамы признана неконституционной
Федеральный суд в техасском городе Форт-Уорт объявил неконституционной реформу здравоохранения и защиты пациентов в США, известную как Obamacare.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин вручил Вербицкой премию за укрепление единства российской нации
Президент России Владимир Путин вручил президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации.
Обновлено в 14:46
Политика
Путин предостерег от запретов рэп-концертов
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, назвал бесперспективными участившиеся запреты концертов популярных у молодежи музыкантов.
Обновлено в 08:07
Политика
Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.
Обновлено в 13:18
Политика
Опоздавшая на саммит G20 Меркель захотела новый самолет
Обновлено в 17:07