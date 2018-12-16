Политика

Страны ООН приняли правила соглашения по климату
News.ru
вчера в 04:52

На международной конференции в польском Катовице представители стран ООН приняли правила реализации Парижского климатического соглашения.
News.ruвчера в 04:52

Подробнее о событии

Результаты конференции по климату удовлетворили Финляндию и разочаровали США

Вести.Ru19:21

Independent: почти 200 стран утвердили свод правил Парижского соглашения

Газета.Ru16:54

Финляндия довольна итогами климатической конференции в Катовице

РИА Новости17:54

Генсек ООН назвал свод правил Парижского соглашения основой для преобразований

ТАСС17:37

Градус дискуссии: как политики подражают ученым в борьбе за климат

РБК01:25

Страны ООН приняли правила соглашения по климату

News.ruвчера в 04:52

Washington Post: Трамп не сможет остановить борьбу США с изменением климата

REGNUM13 декабря в 00:10
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Политика

На Украине избран глава «новой церкви»

Обновлено в 16:56
Политика

В Приморье начинаются повторные выборы губернатора

Обновлено в 16:31
Политика

США призвали Германию «прислушаться к соседям» по «Северному потоку-2»

Против выступила Германия, заявив о своей неизменной позиции относительно этого экономического проекта.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие

Почему в США предрекли поражение американскому флоту от России

Американские СМИ назвали причины, по которым американские ВМС потерпят поражение в случае войны с Россией.
Обновлено в 15:10
Политика

Глава МВД США опроверг обвинения в растрате бюджетных средств

В середине октября надзорная служба МВД США опубликовала отчет, в котором был сделан вывод о том, что Зинке нарушил правила расходования бюджетных средств, позволив своей жене и другим членам семьи использовать правительственные машины в личных целях.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Коалиция США заявила о ликвидации 16 боевиков ИГ в Сирии

Обновлено в 16:03
Политика

США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.
Обновлено в 19:38
Политика

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil

Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

МРК «Мытищи» завершил госиспытания

Первый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил госиспытания, его передадут ВМФ 17 декабря, заявили в Минобороны России.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии

Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 12:41
Политика

Главная реформа Обамы признана неконституционной

Федеральный суд в техасском городе Форт-Уорт объявил неконституционной реформу здравоохранения и защиты пациентов в США, известную как Obamacare.
Обновлено в 10:50
Политика

Путин вручил Вербицкой премию за укрепление единства российской нации

Президент России Владимир Путин вручил президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации.
Обновлено в 14:46
Политика

Путин предостерег от запретов рэп-концертов

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, назвал бесперспективными участившиеся запреты концертов популярных у молодежи музыкантов.
Обновлено в 08:07
Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.
Обновлено в 13:18
Политика

Опоздавшая на саммит G20 Меркель захотела новый самолет

Обновлено в 17:07
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