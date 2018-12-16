Политика

Страны ООН приняли правила соглашения по климату
News.ru
вчера в 04:52

На международной конференции в польском Катовице представители стран ООН приняли правила реализации Парижского климатического соглашения.
News.ruвчера в 04:52

Подробнее о событии

На конференции ООН по климату приняли правила реализации Парижского соглашения

Коммерсантъ22:11

Результаты конференции по климату удовлетворили Финляндию и разочаровали США

Вести.Ru19:21

Independent: почти 200 стран утвердили свод правил Парижского соглашения

Газета.Ru16:54

Финляндия довольна итогами климатической конференции в Катовице

РИА Новости17:54

Генсек ООН назвал свод правил Парижского соглашения основой для преобразований

ТАСС17:37

Градус дискуссии: как политики подражают ученым в борьбе за климат

РБК01:25

Washington Post: Трамп не сможет остановить борьбу США с изменением климата

REGNUM13 декабря в 00:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
Политика

На объединительном соборе избрали главу украинской церкви

Обновлено в 10:45
Политика

Явка на выборах главы Приморья к полудню составила 13,97%

Обновлено в 22:41
Политика

США призвали Германию отказаться от «Северного потока-2»

Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
Обновлено в 21:10
Политика

Глава МВД США назвал обвинения в свой адрес ложными

Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.
Обновлено в 21:39
Политика

США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Обновлено в 21:27
Армия и оружие

Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией

Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
Обновлено в 20:22
Политика

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil

Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено в 13:30
Политика

Путин призвал с осторожностью относиться к запрету рэп-концертов

Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно с осторожностью относиться к методу «хватать и не пущать» в случае с запретом концертов молодежных исполнителей.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии

Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 12:41
Политика

Путин приехал к лингвисту Вербицкой и вручил ей премию

Президент РФ Владимир Путин в субботу вечером навестил президента СПбГУ, академика Российской академии образования, лингвиста Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 22:24
Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан флоту до конца года

Первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» прошел необходимые государственные испытания, судно планируется передать Военно-морскому флоту 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 12:02
Политика

Опоздавшая на саммит G20 Меркель захотела новый самолет

Обновлено в 17:07
ещё по теме
Главное