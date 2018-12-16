Политика Политика На объединительном соборе избрали главу украинской церкви

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Политика Политика США призвали Германию отказаться от «Северного потока-2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

Политика Политика Глава МВД США назвал обвинения в свой адрес ложными Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.

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Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.

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Политика Политика Путин призвал с осторожностью относиться к запрету рэп-концертов Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно с осторожностью относиться к методу «хватать и не пущать» в случае с запретом концертов молодежных исполнителей.

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Политика Политика Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.

Армия и оружие Армия и оружие Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан флоту до конца года Первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» прошел необходимые государственные испытания, судно планируется передать Военно-морскому флоту 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.