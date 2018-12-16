Политика

Страны ООН приняли правила Парижского климатического соглашения
РИА Новости
14 декабря в 04:17

Страны ООН приняли на международной конференции в польском Катовице правила реализации Парижского климатического соглашения, сообщает РИА Новости Всемирный фонд дикой природы (WWF), являющийся наблюдателем на конференции.
РИА Новости14 декабря в 04:17
с чего всё началось
Официальные лица со всего мира согласовали свод правил, регулирующих Парижское соглашение по климату 2015 года по итогам двухнедельных переговоров ООН в Польше, пишет The Independent
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