Политика

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном мореREGNUM 11:33

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вашингтон пригрозил Москве «пакетом мер» из-за Черного моря

Московский Комсомолец12:55

Госдеп анонсировал новые санкции за действия России в Черном море

Телеканал 360°12:40

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море

REGNUM11:33

В Госдепе предупредили о «пакете мер» НАТО в ответ на действия РФ в Чёрном море

Life.ru11:58

В Госдепе США пообещали «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море

ФАН11:24

В Госдепе пообещали «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море

РИА Новости11:00

В Госдепе пообещали ответить на действия РФ в Черном море «пакетом мер»

РЕН ТВ12:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Политика

Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы

Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
Обновлено в 11:34
Общество

В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Футбол

Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов

По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.
Обновлено в 13:59
Авто

Ford объявил распродажу автомобилей в России

Обновлено в 09:22
Футбол

Моуриньо: «Погба хотел уехать со стадиона на Rolls-Royce»

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал о случае с полузащитником манкунианцев Полем Погба.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

Обновлено в 13:12
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari

Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
Обновлено в 03:49
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику

Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что решилась на четвертую ринопластику.
Обновлено в 13:03
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом

Обновлено в 13:41
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках

Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Футбол

Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года

Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна

Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Экономика

В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья

Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.
Обновлено в 08:05
Музыка

Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13

Обновлено в 12:05
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Здоровье

Беглов пообещал улучшить сферу здравоохранения в Петербурге

В программе «Губернаторский эфир» на радио «Россия» врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, какие изменения планируется ввести в сфере здравоохранения в городе.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассталась со вторым мужем

Уже несколько недель фанаты подозревали, что Алена Водонаева и Алексей Косинус — больше не пара. Увы, на сей раз они оказались правы.
Обновлено в 07:30
Здоровье

В Минздраве заявили, что вакцинация не может стать причиной аутизма

Вакцинация не может вызвать аутизм, это заблуждение появилось из-за того, что чаще всего аутизм диагностируют на втором году жизни, после того, как ребенку поставлены основные прививки, заявили в министерстве здравоохранения России.
Обновлено в 08:35
Общество

Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes

В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:10
Здоровье

К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу

В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.
Обновлено в 10:43
Здоровье

Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Политика

КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Политика

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено в 13:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное