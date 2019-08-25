Политика
Страны G7 видят риски в развитии мировой экономики, заявила МеркельРИА Новости 13:26
Участники G7 видят значительные риски в развитии мировой экономики, связанные также с вопросами торговли, заявила на пресс-конференции на полях саммита "семерки" канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Политика
Меркель анонсировала скорую встречу в нормандском формате
Германия и Франция хотят провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.
Обновлено в 13:04
Космос
Финские инженеры запустят спутники при помощи воздушных шаров
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей
Двумя днями раньше, 23 августа под Петербургом произошло еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист.
Обновлено в 13:10
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:05
Политика
В России предлагают вернуть смертную казнь
Александр Шерин – депутат нижней палаты российского парламента – поддержал идею главы Калужской области Анатолия Артамонова, предложившегося вернуть в нашей стране смертную казнь.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Политика
Выборы президента Абхазии признали состоявшимися
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь
Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Обновлено в 13:12
Общество
В небе над Петербургом заметили солнечное гало
В воскресенье, 25 августа, жители и гости Петербурга могли наблюдать редкое природное явление — небо было украшено солнечным гало.
Обновлено в 13:46
Кино
Кит Харингтон станет супергероем Вселенной Marvel
Главные роли в фильме исполнят Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф, Брайан Тайри Генри, Сальма Хайек, Лия Макхью, Дон Ли и коллега Харингтона по "Игре престолов" Ричард Мэдден.
Обновлено в 13:15
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Политика
В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20