Политика
Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератакТАСС 04:21
Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран".
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Происшествия
Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Общество
Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии
Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
Обновлено в 08:54
Политика
Коломойский назвал кандидата на должность премьер-министра Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков после победы на выборах президента Владимира Зеленского может претендовать на пост премьер-министра страны.
Обновлено в 08:35
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победу
Главный тренер "Ростова" подвёл итог матча против динамовцев, который завершился вничью 0:0 ИА Чемпионат-Ростов.
Обновлено в 09:42
Путешествия
Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана
Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на вёсельной лодке «Акрос» в Южном полушарии.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Здоровье
В Тульской области привили от кори 2047 человек
В Тульской области подвели итоги пятой недели прививочной кампании по проведению подчищающей иммунизации против кори.
Обновлено в 08:11
Общество
Погибший журналист Сергей Доренко жил и учился в Волгограде
Обновлено в 06:41
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Транспорт
Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов
Москва уже лидирует среди европейских городов по количеству единиц экологически чистого общественного транспорта, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Обновлено в 08:17
Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
Обновлено в 09:32
Футбол
Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар болельщика
Санкции к Неймару применены из-за его поведения после встречи с "Ренном" в финале Кубка Франции - футболист, раздосадованный поражением, ударил болельщика.
Обновлено в 05:27
Общество
Скончался экс-руководитель ГУВД Краснодарского края Александр Сапрунов
Сапрунов с 1994 по 2000 год возглавлял управление ГУВД Краснодарского края, имеет звание Героя труда Кубани и является Почетным гражданином Краснодара.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Музыка
Netflix снимет комедию о «Евровидении»
Сриминговый сервис Netflix хочет снять комедию о песенном конкурсе "Евровидение" с Рейчел Макадамс и Уиллом Ферреллом, сообщает Deadline.
Обновлено в 07:17
Хоккей
Россия — Норвегия 2:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»
На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына
Сегодня, 8 мая, Меган Маркл и принц Гарри вышли к журналистам вместе с новорожденным малышом.
Обновлено 08 мая в 08:00
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:48
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13