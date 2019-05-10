Политика

Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератакТАСС 04:21

Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Страны G7 проведут в июне совместные учения в сфере кибербезопасности

ПРАЙМ09:45

Страны «большой семерки» проведут учения по отражению кибератак

Аргументы и Факты06:12

Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератак

ТАСС04:21

В июне пройдут учения G7 по отражению кибератак

Актуальные Новости05:39

Страны «Большой семерки» проведут учения по отражению кибератак

Политическая Экспертиза06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Происшествия

Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Обновлено вчера в 16:38
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Общество

Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

Обновлено вчера в 20:07
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии

Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
Обновлено в 08:54
Политика

Коломойский назвал кандидата на должность премьер-министра Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков после победы на выборах президента Владимира Зеленского может претендовать на пост премьер-министра страны.
Обновлено в 08:35
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»

Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол

Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победу

Главный тренер "Ростова" подвёл итог матча против динамовцев, который завершился вничью 0:0 ИА Чемпионат-Ростов.
Обновлено в 09:42
Путешествия

Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана

Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на вёсельной лодке «Акрос» в Южном полушарии.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Здоровье

В Тульской области привили от кори 2047 человек

В Тульской области подвели итоги пятой недели прививочной кампании по проведению подчищающей иммунизации против кори.
Обновлено в 08:11
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Общество

Погибший журналист Сергей Доренко жил и учился в Волгограде

Обновлено в 06:41
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Транспорт

Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов

Москва уже лидирует среди европейских городов по количеству единиц экологически чистого общественного транспорта, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Обновлено в 08:17
Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Футбол

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар болельщика

Санкции к Неймару применены из-за его поведения после встречи с "Ренном" в финале Кубка Франции - футболист, раздосадованный поражением, ударил болельщика.
Обновлено в 05:27
Общество

Скончался экс-руководитель ГУВД Краснодарского края Александр Сапрунов

Сапрунов с 1994 по 2000 год возглавлял управление ГУВД Краснодарского края, имеет звание Героя труда Кубани и является Почетным гражданином Краснодара.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Доренко умер в результате разрыва аорты

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено в 06:58
Музыка

Netflix снимет комедию о «Евровидении»

Сриминговый сервис Netflix хочет снять комедию о песенном конкурсе "Евровидение" с Рейчел Макадамс и Уиллом Ферреллом, сообщает Deadline.
Обновлено в 07:17
Хоккей

Россия — Норвегия 2:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 13:26
Общество

Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»

На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына

Сегодня, 8 мая, Меган Маркл и принц Гарри вышли к журналистам вместе с новорожденным малышом.
Обновлено 08 мая в 08:00
Происшествия

В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:48
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брюно Ле Мэр
Французский политик
Французский государственный и политический деятель, дипломат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное