Политика
Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератакТАСС вчера в 04:21
Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран".
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Транспорт
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Наука
Uber обвинили в увеличении числа пробок в Сан-Франциско
Одной из идей, которая реализовывалась создателями сервисов Uber, Lyft и других подобных, было как раз уменьшение городского трафика и снижение числа пробок, так как пользователи отказывались от частного транспорта в пользу всегда доступных и относительно дешевых поездок на такси.
Обновлено 09 мая в 08:19
Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Количество устройств с Windows 10 достигло 900 млн
Общее количество активных компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 превысило 900 млн.
Обновлено в 01:29
Путешествия
Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана
Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил свою экспедицию и стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено вчера в 04:52
Наука
Ученые обследовали чернобыльский Рыжий лес
Дроны совершили более 50 вылетов за 10 дней двухнедельной экспедиции. Изучены были все опасные территории, среди которых Рыжий лес.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая в желтом наряде восхитила поклонников
Алена Хмельницкая в эффектном желтом наряде восхитила своих многочисленных поклонников в Instagram.
Обновлено в 00:29
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его веса
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Аякса" Маттиаса де Лигта.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как его обвиняли в педофилии
Обновлено вчера в 10:06
Хоккей
Бобровский продает квартиру в Коламбусе
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский продает свою квартиру в центре города, утверждает The Athletic.
Обновлено в 01:29
Политика
Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США
Испанская полиция арестовала бывшего министра развития электроэнергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа по ордеру США.
Обновлено в 03:00
Наука
Ученые остановили онкогенез у мышей
Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика
Помпео намерен встретиться с Путиным
Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
Обновлено вчера в 08:36
Хоккей
Владимир Путин забросил восемь шайб на хоккейном матче в Сочи
Обновлено вчера в 23:27
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву второе место на «Евровидении-2019»
Обновлено 09 мая в 13:04
Технологии
Все больше красноярских автобусов переходит на оплату по смартфону
В Гортрансе отмечают, что количество автобусов, где можно расплатиться посредством смартфона, увеличивается с каждой неделей.
Обновлено в 02:16
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Общество
«Обещают на полмиллиона»: Николай Коляда рассказал, что Роспотребнадзор хочет оштрафовать его театр
Директор и художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда рассказал, что Роспотребнадзор, нагрянувший в театр с внеплановой проверкой, может оштрафовать его на полмиллиона рублей.
Обновлено в 02:35
Общество
Умер самый пожилой мужчина России
В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России Аппаз Илиев.
Обновлено вчера в 16:08
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Индийские власти позволили севшему в Джайпуре Ан-12 продолжить полёт
Индийские власти отпустили военно-транспортный самолёт Ан-12, который ранее отклонился от курса и был принудительно посажен в аэропорту Джайпура.
Обновлено в 02:51
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя
Обновлено вчера в 10:55