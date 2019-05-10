Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератакТАСС вчера в 04:21

Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран".

Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератак

Транспорт МВД сделает тюнинг автомобилей проще «В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Наука Uber обвинили в увеличении числа пробок в Сан-Франциско Одной из идей, которая реализовывалась создателями сервисов Uber, Lyft и других подобных, было как раз уменьшение городского трафика и снижение числа пробок, так как пользователи отказывались от частного транспорта в пользу всегда доступных и относительно дешевых поездок на такси.

Гаджеты Количество устройств с Windows 10 достигло 900 млн Общее количество активных компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 превысило 900 млн.

Путешествия Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил свою экспедицию и стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.

Наука Ученые обследовали чернобыльский Рыжий лес Дроны совершили более 50 вылетов за 10 дней двухнедельной экспедиции. Изучены были все опасные территории, среди которых Рыжий лес.

Шоу-бизнес Алена Хмельницкая в желтом наряде восхитила поклонников Алена Хмельницкая в эффектном желтом наряде восхитила своих многочисленных поклонников в Instagram.

Политика Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

Общество Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.

Хоккей Бобровский продает квартиру в Коламбусе Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский продает свою квартиру в центре города, утверждает The Athletic.

Политика Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США Испанская полиция арестовала бывшего министра развития электроэнергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа по ордеру США.

Наука Ученые остановили онкогенез у мышей Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.

Политика Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

Политика Помпео намерен встретиться с Путиным Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.

Технологии Все больше красноярских автобусов переходит на оплату по смартфону В Гортрансе отмечают, что количество автобусов, где можно расплатиться посредством смартфона, увеличивается с каждой неделей.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Политика В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Общество «Обещают на полмиллиона»: Николай Коляда рассказал, что Роспотребнадзор хочет оштрафовать его театр Директор и художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда рассказал, что Роспотребнадзор, нагрянувший в театр с внеплановой проверкой, может оштрафовать его на полмиллиона рублей.

Общество Умер самый пожилой мужчина России В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России Аппаз Илиев.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Происшествия Индийские власти позволили севшему в Джайпуре Ан-12 продолжить полёт Индийские власти отпустили военно-транспортный самолёт Ан-12, который ранее отклонился от курса и был принудительно посажен в аэропорту Джайпура.

Кино В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.