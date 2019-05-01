Экономика
Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератакТАСС 04:21
Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран".
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Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезона
Обновлено в 02:58
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Приамурье рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Сотрудник Mash задержан во время подготовки материала о крушении SSJ-100
Правоохранительные органы задержали сотрудника Mash, который проводил журналистское расследование после крушения самолета SSJ-100 в «Шереметьево».
Обновлено в 04:42
Здоровье
Пентагону разрешили травить американцев токсичными химикатами
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) издало новые руководящие принципы по очистке от токсичных химикатов подземных вод, которые могут загрязнять питьевую воду миллионов американцев.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера
Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Музыка
Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
Обновлено в 03:01
Политика
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Канал Mash сообщил о задержании своего журналиста
Телеграм-канал Mash сообщил о задержании одного из своих сотрудников, проводившего расследование недавней катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая этого года.
Обновлено в 05:13
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
Наталья Водянова и ранее размещала снимки, после которых фанаты были убеждены в том, что вскоре она станет мамой шестого ребенка.
Обновлено в 01:42
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось
Обновлено в 02:31
Игры
State of Play показали в стриме трейлер игры Final Fantasy VII
Square Enix показали трейлер нового ремейка Final Fantasy VII на стриме State of Play.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Футбол
Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой»
По данным Gonfialarete, 36-летний игрок обратился к своему товарищу Фабиу Коэнтрау, выступающему за "Риу Аве", предложив ему 600 тысяч евро за победу в грядущем матче с "Бенфикой".
Обновлено в 04:49
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в ресторане в шведском Мальме
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Политика
Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
Обновлено в 05:42
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40