Политика

Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМДТАСС 12:37

Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в опубликованном в субботу заключительном коммюнике двухдневной встречи глав МИД "семерки" в городе Динар.
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Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

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News.ru11:39

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В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
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Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
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Родители Децла получили посмертную награду сына

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Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
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Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Договор между СССР и США, подписанный М. С. Горбачёвым и Р. Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.
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