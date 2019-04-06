Политика
Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМДТАСС 12:37
Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в опубликованном в субботу заключительном коммюнике двухдневной встречи глав МИД "семерки" в городе Динар.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Происшествия
На иранской подлодке произошел взрыв: есть погибшие
Обновлено в 15:25
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено в 14:05
Футбол
Иван Обляков: «Это первый матч в сезоне, когда нам немного повезло»
«Спартак» же потерпел первое поражение в РПЛ при Олеге Кононове, прервав 7-матчевую беспроигрышную серию.
Обновлено в 15:06
Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Владимир Быстров: «„Спартак“ обыграет ЦСКА со счетом 2:1»
Думаю, "Спартак" победит со счетом 2:1, – сказал Быстров.
Обновлено в 12:02
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Кино
Готовится новая масштабная экранизация «Доктора Живаго»
По роману «Доктор Живаго» уже сняты два сериала. Один из них создан в России по сценарию Юрия Арабова.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Наука
Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита
Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено вчера в 09:29
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Политика
Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко
Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Петербурге нашли мешки с человеческими останками
Обновлено в 07:13
Транспорт
Автомобилистам советуют отказаться от поездок на юго-востоке Москвы
Водителям советуют пересесть на общественный транспорт или сдвинуть свои поездки на личных машинах на внепиковое время, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Общество
Минкульт предлагает разрешить продажу алкоголя в учреждениях культуры
Минкультуры предлагает отмену запрета на продажу алкоголя в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 09:08
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Туапсе на нефтебазе произошел пожар
На территории промышленной зоны Туапсинской нефтебазы загорелся неиспользуемый резервуар.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей
Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Авто
Urus оказался не первым SSUV в истории автомобилестроения
К исходу второго десятилетия 21-го века в свет вышел настоящий суперкар среди кроссоверов - Lamborghini Urus, но история данного класса автомобилей началась значительно раньше.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку
В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном море
Обновлено в 04:58