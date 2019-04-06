Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском 10:36

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Главы МИД G7 призвали Россию выполнять обязательства по ДРСМД

Аргументы и Факты12:20

Страны G7 призвали Россию соблюдать ДРСМД

ФАН12:02

В Госдуме ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

RT на русском11:45

Главы МИД G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Телеканал 360°11:32

Главы МИД G7 призвали Россию выполнять обязательства по ДРСМД

РИА Новости11:21

G7 призвала РФ вернуться к соблюдению ДРСМД

News.ru10:45

«Большая семерка» призвала Россию выполнять ракетный договор

НТВ11:42
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Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
Футбол

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром»

"Реал" одержал победу над "Эйбаром" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку

В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о полном контроле над аэропортом Триполи

Обновлено в 08:42
Спорт

Тарасова послала к чертовой матери экс-футболиста Зырянова

Обновлено в 09:05
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:23
Музыка

Сергей Лазарев назвал имя главного соперника на «Евровидении-2019»

Обновлено в 02:52
Музыка

Maruv выступила на музыкальной премии в Москве

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Михаил Боярский: «Был убежден, что из Лизы ни черта не получится»

Сереже легко давалась учеба, а из Лизы я был убежден, ни черта не получится.
Обновлено в 02:30
Политика

Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
Обновлено в 11:21
Космос

Макет лунной базы появился в Московском планетарии

Обновлено вчера в 09:00
Футбол

«Милан» огласил заявку на матч с «Ювентусом»

"Милан" огласил заявку на матч 31-го тура Серии А против "Ювентуса".
Обновлено вчера в 08:47
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Политика

Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом

Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Обновлено в 11:57
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 11:30
Спорт

Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet

Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах

На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва

Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.
Обновлено в 12:11
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
Обновлено в 09:59
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика

Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом

«Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Обновлено в 12:11
Авто

Tesla Model X попробовали утопить в грязи

Не каждый владелец электрокара Tesla думал о том, чтобы проверить его способности на бездорожье.
Обновлено вчера в 07:15
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Договор между СССР и США, подписанный М. С. Горбачёвым и Р. Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.
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