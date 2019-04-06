Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском 10:36

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Главы МИДов стран G7 потребовали от России выполнять условия ДРСМД

РБК13:22

Джабаров ответил G7 на призыв по ДРСМД

News.ru11:39

«Большая семерка» призвала Россию выполнять ракетный договор

НТВ11:42

Главы МИД G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Телеканал 360°11:32

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

РИА Новости11:21

Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД

ТАСС12:37

В Госдуме ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

RT на русском11:45
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Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

Обновлено в 14:00
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Культура

Умер Любомир Крыса

Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Политика

Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора

Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похвасталась коллекцией обуви

Балерина решила похвастаться коллекцией обуви, ведь ходит она не только на пуантах.
Обновлено в 08:59
Политика

Пушков: перед Украиной после поражения в ВТО стоит серьезный выбор

Политик подчеркнул, что теперь перед Киевом стоит крайне серьезный выбор.
Обновлено в 00:50
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Авто

Названы 3 ошибки, которые сокращают ресурс двигателя

Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Иране произошел взрыв на подводной лодке

Обновлено в 12:59
Политика

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".
Обновлено в 03:40
Политика

Порошенко рассказал о сделанных после первого тура выводах

Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Общество

В Петербурге переименуют два исторических района

Обновлено в 09:58
Музыка

Maruv выступила на музыкальной премии в Москве

Обновлено в 06:35
Политика

В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева

Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве.
Обновлено в 12:39
Политика

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ

Обновлено в 13:58
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Возле отделения полиции в Балашихе нашли ведро со взрывчаткой

Обновлено в 11:49
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Интернет

Apple Music обогнал Spotify по подписчикам

Сообщается, что стриминговый музыкальный сервис Apple Music обогнал аналогичный сервис шведской компании Spotify по количеству подписчиков.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Российские военные испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах

На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Авто

Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент

Обновлено вчера в 06:30
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Обновлено в 11:40
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Почему население в России убывает

В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Договор между СССР и США, подписанный М. С. Горбачёвым и Р. Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.
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