Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском 10:36
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби
Обновлено в 14:00
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Культура
Умер Любомир Крыса
Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Политика
Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора
Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась коллекцией обуви
Балерина решила похвастаться коллекцией обуви, ведь ходит она не только на пуантах.
Обновлено в 08:59
Политика
Пушков: перед Украиной после поражения в ВТО стоит серьезный выбор
Политик подчеркнул, что теперь перед Киевом стоит крайне серьезный выбор.
Обновлено в 00:50
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Авто
Названы 3 ошибки, которые сокращают ресурс двигателя
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Иране произошел взрыв на подводной лодке
Обновлено в 12:59
Политика
Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".
Обновлено в 03:40
Политика
Порошенко рассказал о сделанных после первого тура выводах
Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Общество
В Петербурге переименуют два исторических района
Обновлено в 09:58
Музыка
Maruv выступила на музыкальной премии в Москве
Обновлено в 06:35
Политика
В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева
Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве.
Обновлено в 12:39
Политика
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ
Обновлено в 13:58
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Интернет
Apple Music обогнал Spotify по подписчикам
Сообщается, что стриминговый музыкальный сервис Apple Music обогнал аналогичный сервис шведской компании Spotify по количеству подписчиков.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах
На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Авто
Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
Обновлено в 11:40
Здоровье
Почему население в России убывает
В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
Обновлено в 14:01