Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском 10:36

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Культура Умер Любомир Крыса Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.

Политика Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.

Армия и оружие ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похвасталась коллекцией обуви Балерина решила похвастаться коллекцией обуви, ведь ходит она не только на пуантах.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Авто Названы 3 ошибки, которые сокращают ресурс двигателя Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.

Политика Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".

Политика Порошенко рассказал о сделанных после первого тура выводах Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Политика В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве.

Политика Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.

Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.

Интернет Apple Music обогнал Spotify по подписчикам Сообщается, что стриминговый музыкальный сервис Apple Music обогнал аналогичный сервис шведской компании Spotify по количеству подписчиков.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.

Шоу-бизнес Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.