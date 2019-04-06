Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском вчера в 10:36
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
Обновлено вчера в 10:11
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Культура
Ушла из жизни известный ростовский музыковед Мария Шорникова
Обновлено вчера в 05:57
Хоккей
НХЛ. Ковальчук забросил 15-ю шайбу в сезоне
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2, третий период).
Обновлено в 00:25
Политика
Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Лолита назвала размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Хоккей
Ничушкин установил рекорд НХЛ - есть один негативный и один позитивный показатель
Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин стал обладателем уникального достижения в НХЛ: в регулярном чемпионате-2018/19 россиянин стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 59 матчей (57).
Обновлено вчера в 21:38
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублей
Глава Минэнерго России Александр Новак допустил рост объема инвестиций в нефтяную отрасль страны примерно до 1,5 трлн руб. в 2019 году.
Обновлено 05 апреля в 10:23
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Сергей Галицкий объяснил, почему решил расторгнуть контракт с Мамаевым
Сергей Галицкий дал интервью Елизавете Осетинской и рассказал об отношении к футболу, эмоциях от выступления сборной России на чемпионате мира и незабитого Смоловым пенальти, академии, а также объяснил, почему принял решение расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки
Обновлено вчера в 23:15
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Единоборства
Дмитрий Чудинов проиграл третий бой подряд
Во втором раунде Парзечевски нокаутировал Чудинова. Всего на счету поляка 23 победы при одном поражении.
Обновлено в 00:16
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Космос
Источник назвал дату запуска очередного спутника «Глонасс-М»
«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк намечается на 13 мая», — сообщил источник.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Бразилии небольшое судно уронило мост
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Здоровье
Минздрав дал советы о правильном питании
Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:15
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Музыка
Лазарев назвал имя своего главного соперника на Евровидении-2019
Напомним, что в 2016 году с треком «You’re the Only One» Лазарев взял «бронзу» на Евровидении. В этом году певец едет с песней «Scream».
Обновлено вчера в 15:21