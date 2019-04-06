Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском 10:36
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Происшествия
Жителя Нью-Йорка обвинили в угрозах убийством конгрессмену США
Обвинения в угрозах физическим насилием и убийством в адрес члена палаты представителей США мусульманки Ильхэн Омар предъявлены мужчине из Нью-Йорка.
Обновлено в 16:58
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Футбол
Мостовой: «ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок „Спартака“»
Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА со счетом 0:2 в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы
Обновлено в 15:11
Футбол
Бекао: «Момент Мельгарехо? Мы верили в Акинфеева»
Защитник ЦСКА Родригу Бекао рассказал о дух разных таймах команды в дерби со "Спартаком" (2:0) и спасении Акинфеева.
Обновлено в 15:10
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера
Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве
В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Хоккей
«Салават Юлаев» требует продолжения серии
Обновлено в 16:04
Общество
Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия
Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Несколько десятков боевиков ликвидированы в Афганистане
Военные ликвидировали 70 боевиков, связанных с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ), на востоке Афганистана.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей
Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Авто
Названа пятерка дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей
Специалисты назвали пятерку самых проходимых дизельных кроссоверов. На вторичном рынке России их стоимость составит до 800 тысяч рублей.
Обновлено в 08:12
Технологии
500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!
Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги
Обновлено в 15:11
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Футбол
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10