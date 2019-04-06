Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском 10:36

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

РИА Новости11:21

Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД

ТАСС12:37

«Большая семерка» призвала Россию выполнять ракетный договор

НТВ11:42

Главы МИД G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Телеканал 360°11:32

Главы МИДов стран G7 потребовали от России выполнять условия ДРСМД

РБК13:22

Джабаров ответил G7 на призыв по ДРСМД

News.ru11:39

В Госдуме ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

RT на русском11:45
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Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Происшествия

Жителя Нью-Йорка обвинили в угрозах убийством конгрессмену США

Обвинения в угрозах физическим насилием и убийством в адрес члена палаты представителей США мусульманки Ильхэн Омар предъявлены мужчине из Нью-Йорка.
Обновлено в 16:58
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Футбол

Мостовой: «ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок „Спартака“»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА со счетом 0:2 в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

Обновлено в 15:11
Футбол

Бекао: «Момент Мельгарехо? Мы верили в Акинфеева»

Защитник ЦСКА Родригу Бекао рассказал о дух разных таймах команды в дерби со "Спартаком" (2:0) и спасении Акинфеева.
Обновлено в 15:10
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Политика

Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Италии

Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве

В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Хоккей

«Салават Юлаев» требует продолжения серии

Обновлено в 16:04
Общество

Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия

Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Несколько десятков боевиков ликвидированы в Афганистане

Военные ликвидировали 70 боевиков, связанных с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ), на востоке Афганистана.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей

Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Авто

Названа пятерка дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей

Специалисты назвали пятерку самых проходимых дизельных кроссоверов. На вторичном рынке России их стоимость составит до 800 тысяч рублей.
Обновлено в 08:12
Технологии

500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!

Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Футбол

«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги

Обновлено в 15:11
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Договор между СССР и США, подписанный М. С. Горбачёвым и Р. Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.
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