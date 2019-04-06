Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском 10:36

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Страны G7 призвали Россию вернуться к соблюдению ДРСМД

РИА Новости11:21

Главы МИДов стран G7 потребовали от России выполнять условия ДРСМД

РБК13:22

Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД

ТАСС12:37

Главы МИД G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Телеканал 360°11:32

Джабаров прокомментировал призыв G7 к Москве о полном соблюдении ДРСМД

Народные новости21:20

Джабаров ответил G7 на призыв по ДРСМД

News.ru11:39

В Госдуме ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

RT на русском11:45
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
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Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 16:58
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Обновлено в 14:05
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Хоккей

Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного

Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41
Космос

Маск показал видео испытания космического аппарата Starhopper

Первый прототип ракеты-носителя Starship космический аппарат Starhopper компании SpaceX с новым двигателем начал бросковые испытания.
Обновлено в 22:25
Экономика

Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов

Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека, сообщает столичное управление МЧС.
Обновлено в 20:40
Общество

Тарелка борща в Петербурге стоит, как в среднем по стране

Обновлено в 23:02
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Политика

Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено в 21:31
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Бавария» вернулась на первое место, разгромив «Боруссию Д»

Обновлено в 14:23
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и призвал их не обманывать украинцев.
Обновлено в 12:15
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 16:50
Технологии

McDonald’s сталкивается с серьезными проблемами в попытке подать искусственный интеллект с картофелем фри

Ученые Cass Business School предупреждают, что планы McDonald’s по внедрению искусственного интеллекта в свои операции могут привести к появлению у гиганта быстрого питания серьезных проблем.
Обновлено в 15:57
Общество

Вернуть алкоголь во все учреждения культуры предложил Минкульт

В министерстве культуры России посчитали, что это ущемляет права посетителей других учреждений культуры.
Обновлено в 07:49
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 13:10
Политика

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
Обновлено в 20:52
Кино

Дэйв Батиста снимется в фильме про ограбление и зомби от Зака Снайдера

Американский актер Дэйв Батиста снимется в грядущем зомби-фильме про ограбление «Army of the Dead» («Армия мертвых»), над которым режиссер Зак Снайдер работает для Netflix, сообщает Deadline.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие

Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Медицинские центры «Полис» в микрорайоне «Искра-Репино» закрывают

Управляющий партнер «Euromed Group» Александр Абдин сообщил, что скоро медицинские центры «Полис» в микрорайоне «Искра-Репино» будут закрыты, а сотрудники уволены.
Обновлено в 08:00
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Общество

Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей

Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено в 01:09
Политика

Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве

Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено в 19:34
Политика

В Венесуэле пять миллионов человек вышли на улицы в поддержку Мадуро

Более пяти миллионов человек приняли участие в митингах по всей стране в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 22:53
Транспорт

В мэрии обсудили главные проблемы садоводов

Один из главных вопросов, которым озадачились садоводы: как добраться до участка.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности

"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
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