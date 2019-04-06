Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском 10:36
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Обновлено в 14:05
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Хоккей
Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного
Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41
Космос
Маск показал видео испытания космического аппарата Starhopper
Первый прототип ракеты-носителя Starship космический аппарат Starhopper компании SpaceX с новым двигателем начал бросковые испытания.
Обновлено в 22:25
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз
Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека, сообщает столичное управление МЧС.
Обновлено в 20:40
Общество
Тарелка борща в Петербурге стоит, как в среднем по стране
Обновлено в 23:02
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено в 21:31
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Бавария» вернулась на первое место, разгромив «Боруссию Д»
Обновлено в 14:23
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и призвал их не обманывать украинцев.
Обновлено в 12:15
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 16:50
Технологии
McDonald’s сталкивается с серьезными проблемами в попытке подать искусственный интеллект с картофелем фри
Ученые Cass Business School предупреждают, что планы McDonald’s по внедрению искусственного интеллекта в свои операции могут привести к появлению у гиганта быстрого питания серьезных проблем.
Обновлено в 15:57
Общество
Вернуть алкоголь во все учреждения культуры предложил Минкульт
В министерстве культуры России посчитали, что это ущемляет права посетителей других учреждений культуры.
Обновлено в 07:49
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
Обновлено в 20:52
Кино
Дэйв Батиста снимется в фильме про ограбление и зомби от Зака Снайдера
Американский актер Дэйв Батиста снимется в грядущем зомби-фильме про ограбление «Army of the Dead» («Армия мертвых»), над которым режиссер Зак Снайдер работает для Netflix, сообщает Deadline.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие
Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Медицинские центры «Полис» в микрорайоне «Искра-Репино» закрывают
Управляющий партнер «Euromed Group» Александр Абдин сообщил, что скоро медицинские центры «Полис» в микрорайоне «Искра-Репино» будут закрыты, а сотрудники уволены.
Обновлено в 08:00
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено в 01:09
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено в 19:34
Политика
В Венесуэле пять миллионов человек вышли на улицы в поддержку Мадуро
Более пяти миллионов человек приняли участие в митингах по всей стране в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 22:53
Транспорт
В мэрии обсудили главные проблемы садоводов
Один из главных вопросов, которым озадачились садоводы: как добраться до участка.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности
"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50