Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМДRT на русском 10:36
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено в 18:34
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Энергетика
Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Политика
Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко
Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
Бабаев: уверен, что Дзагоев останется в ЦСКА
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил РИА Новости, что уверен в том, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев останется в команде, в вопросе продления контракта с ним остались лишь технические нюансы.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Европе арестованы десятки албанских мафиози
На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено в 17:13
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете
Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
ВКС испытали комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», сообщил командующий войсками ПВО—ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено в 15:21
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Происшествия
Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено в 11:10
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Хоккей
Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного
Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41
Политика
Куба назвала новые санкции США имперским высокомерием
В эту пятницу США наложили санкции на суда и компании, занимающиеся поставками нефти между Кубой и Венесуэлой, что является законной деятельностью по коммерческим контрактам, — написал он в своём микроблоге в Twitter.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Иране при взрыве на подлодке погибли три человека
Обновлено в 18:59
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палец
Вратарь «Спартака» Александр Селихов сломал палец руки в домашнем матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
Обновлено в 15:54