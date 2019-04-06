Политика
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряковТАСС 12:03
Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива. Об этом говорится в заключительном коммюнике двухдневной встречи глав МИД "семерки", прошедшей в городе Динар.
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Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Музыка
В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал
В финском городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал, пишет в субботу, 6 апреля, ТАСС.
Обновлено в 07:35
Происшествия
18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии
Как сообщает агентство морских и прибрежных служб, в результате ЧП пострадали 18 человек. Инцидент произошел накануне вечером.
Обновлено в 02:56
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Пушков назвал «атакой на мозг» новость о вторжении РФ в Эстонию
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова телеведущего немецкого телеканала ZDF Клауса Клебера о так называемом "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 19:48
Футбол
Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА
Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
Обновлено в 15:57
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Авто
Названы 3 распространённые ошибки, снижающие ресурс двигателя
Специалисты рассказали, какие распространенные ошибки значительно снижают работу двигателя.
Обновлено в 20:42
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом
«Хорошо выглядите», - отметил один из подписчиков. Читайте также о том, что поклонники подозревают Анну Седокову в новой беременности.
Обновлено в 09:35
Космос
Выбраны пять лучших проектов по строительству жилья на Марсе
Обновлено 04 апреля в 09:35
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности
"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-52H покинули Европу
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, покинули Великобританию, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на данные авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 17:05
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете
Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Политика
Польша назвала Германии сумму репараций за ущерб в годы ВОВ
Власти Польши намерены взыскать с Германии не менее 900 миллиардов долларов репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе Второй мировой войны.
Обновлено в 20:58
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Мэй поставила жесткие условия по Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй попросила депутатов поддержать сделку по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 20:00
Технологии
500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!
Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Единоборства
Российский боксёр Чудинов проиграл нокаутом поляку Пажечевскому
Пажечевский отправил Чудинова в нокдаун в начале второго раунда, однако российский спортсмен сумел подняться на ноги.
Обновлено в 18:44
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа
Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено в 17:54