Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компанийКоммерсантъ 01:59

Министры финансов стран G20 согласились заняться разработкой правил для устранения лазеек, используемых мировыми технологическими гигантами — такими, как Facebook, Google, Amazon — для «снижения бремени налогообложения», сообщает Reuters.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Политика Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.

Политика КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаный спикером парламента «Признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Х созыва, о назначении Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента», — отмечается в решении суда.

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Шоу-бизнес Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.

Происшествия Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль Общественный совет при МВД РФ взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.

Технологии Bless Online – Разработчики объявили о закрытии серверов Команда прощается с игроками С момента полноценного запуска Steam-версии MMORPG Bless Online прошло чуть больше семи месяцев, однако, несмотря на все усилия команды из Neowiz Bless Studio, отвечающей за развитие фэнтезийного мира, игра не сумела завоевать популярность среди сообщества и, как следствие, разработчики все-таки объявили о ее закрытии.

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.

Наука Ученые назвали напиток, полезный для сердца Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Экономика В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Общество День рождения Елизаветы II отметили военным парадом Военный парад по случаю 93-го дня рождения королевы состоялся на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Общество Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Происшествия Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Общество В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.

Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Происшествия Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".

Политика Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.

Экономика Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиян Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей.

Гаджеты Миниатюрный внешний ЦАП Sharkoon Gaming DAC Pro S совместим с Windows, macOS и Android На снимках, сделанных в павильоне Sharkoon, можно увидеть не только типичные для этого производителя корпуса и игровые периферийные устройства, но и первое изделие новой (для Sharkoon) категории — миниатюрный внешний ЦАП Gaming DAC Pro S. Преобразователь поддерживает 24-разрядное представление звука и частоты дискретизации 44,1, 48 и 96 кГц.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.

Музыка Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.