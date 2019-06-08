Финансы
Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компанийКоммерсантъ 01:59
Министры финансов стран G20 согласились заняться разработкой правил для устранения лазеек, используемых мировыми технологическими гигантами — такими, как Facebook, Google, Amazon — для «снижения бремени налогообложения», сообщает Reuters.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:27, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие
Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных
В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
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Происшествия
Вылет самолета Utair задержали из-за сбоя на борту
В Международном аэропорту Емельяново (Красноярск) задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Иркутск.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено 06 июня в 15:27
Общество
Вступили в силу новые правила применения ККТ
Изменения вступают в силу сегодня1.
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Футбол
Озил по случаю свадьбы оплатит 1000 детских операций
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Жара в Москве сохранится в субботу
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Футбол
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Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Космос
NASA назвало стоимость туристического полета на МКС
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Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 21:07
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.
Обновлено в 01:57
Баскетбол
«Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт»
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Торонто", который будет хозяином площадки в следующей встрече 10 июня.
Обновлено в 01:34
Футбол
«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»
"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на один матч финала НХЛ
Как сообщает официальный сайт НХЛ, инцидент произошёл на 6-й минуте первого периода пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, завершившегося победой "Сент-Луиса" со счетом 2:1.
Обновлено в 00:13
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Экономика
Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году
Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 00:17
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе
Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Оренбургской области три человека погибли при пожаре
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55