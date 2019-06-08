Финансы

Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компанийКоммерсантъ 01:59

Министры финансов стран G20 согласились заняться разработкой правил для устранения лазеек, используемых мировыми технологическими гигантами — такими, как Facebook, Google, Amazon — для «снижения бремени налогообложения», сообщает Reuters.
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Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компаний

Коммерсантъ01:59

«Двадцатка» согласилась разработать регулирование налогообложения технологических гигантов

ПРАЙМ00:21
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