Экономика

Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компанийКоммерсантъ 01:59

Министры финансов стран G20 согласились заняться разработкой правил для устранения лазеек, используемых мировыми технологическими гигантами — такими, как Facebook, Google, Amazon — для «снижения бремени налогообложения», сообщает Reuters.
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Страны G20 заставят IT-компании платить больше налогов

MobiDevices14:33

Страны G20 заставят Facebook и Google платить больше налогов

Ferra10:08

G20 заставит крупнейшие мировые фирмы платить налоги

Ежедневные Новости Владивостокавчера в 14:49

Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компаний

Коммерсантъ01:59

G-20 согласилась разработать регулирование налогообложения технологических гигантов

ПРАЙМ00:21

Страны G20 решили изменить налоговые правила для компаний-гигантов

Полит.ру06:40
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Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Политика

Крымский мост поразил делегацию из ЕС

Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено в 14:56
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Москве журналиста «Медузы» задержали с партией наркотиков

Издание "Медуза" сообщило о задержании полицией своего корреспондента Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 04:16
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Футбол

Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 20:04
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Единоборства

Роллс оказался тяжелее Головкина

Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Принц Луи поприветствовал гостей в Букингемском дворце

Королевская семья поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца. Принц Луи восторженно махал подданным Королевы Елизаветы.
Обновлено в 12:26
Политика

Китай предупредил иностранные компании о последствиях запрета поставок

Власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили несколько иностранных компаний, в том числе Microsoft и Dell, о последствиях из согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Цветаевой ушел в декретный отпуск

Анастасия Цветаева рассказала, что ее муж ушел в декрет и освободил ее от домашних хлопот после рождения сына.
Обновлено в 00:00
Политика

Борис Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без удовлетворяющей Лондон сделки по Brexit

Бывший глава МИД Соединенного Королевства и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое, удовлетворяющее Великобританию соглашение об условиях Brexit.
Обновлено в 18:39
Игры

Продюсер Anthem: «У игры есть будущее»

Продюсер Anthem Бен Ирвинг рассказал, что верит в будущее своего проекта.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Авто

SsangYong создал лимитированный кроссовер Tivoli Green Sound

Компания SsangYong представила особую лимитированную серию компактного кроссовера Tivoli под названием Green Sound.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой

Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Apple патентует пульт ДУ, в котором кнопки заменены сенсорной панелью

Обновлено вчера в 12:35
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Общество

15 важных текстов Ивана Голунова

Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено в 07:20
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну

На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено в 17:17
Спорт

Ефимова и Гринев одержали победы на турнире «Маре Нострум»

Обновлено в 18:54
Единоборства

Баста во время концерта пожелал удачи Петру Яну на турнире UFC 238

Обновлено в 18:21
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