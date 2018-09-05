Экономика
Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компанийКоммерсантъ 01:59
Министры финансов стран G20 согласились заняться разработкой правил для устранения лазеек, используемых мировыми технологическими гигантами — такими, как Facebook, Google, Amazon — для «снижения бремени налогообложения», сообщает Reuters.
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Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Члены ОНК Москвы проверили условия содержания журналиста Голунова
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили утром в субботу, 8 июня, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в изоляторе временного содержания Западного административного округа.
Обновлено в 04:36
Общество
Игорь Бабушкин закупил продукты на Татар-Базаре
Напомним, Игорь Бабушкин назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Астраханской области 5 июня указом президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:42
Футбол
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Сан-Марино
Сборная России определилась с формой на матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, сообщает пресс-служба национальной команды.
Обновлено в 04:52
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика
Власти ДНР получили 6,5 тыс. заявок на паспорта России за месяц
Предстоит ввести электронные очереди, а также увеличить штатное расписание территориальных подразделений миграционной службы, подчеркнул глава ДНР.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики
МВД предъявило специальному корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ), сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram.
Обновлено в 05:36
Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
Верратти заявил, что завистливые люди вставляют Неймару палки в колеса
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти встал на защиту Неймара, обвиняемого в изнасиловании.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин отметил Зеленского как хорошего актера
Путин отметил, что не знает Зеленского, но считает, что, судя по всему, он является хорошим актером.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту
Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными
Apple уже давно доказала, что ее смартфоны одни из самых надежных, а вот Huawei впервые попадает в такую категорию.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Журналист «Медузы» Иван Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, сообщил правозащитник Павел Чиков.
Обновлено в 06:35
Футбол
В РФС отреагировали на возможное исключение России из новой Лиги чемпионов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном исключении российских клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира.
Обновлено в 05:27
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ
Охранники президента России Владимира Путина спасли от падения председателя КНР Си Цзиньпина после того, как китайского лидера чуть не уронили со сцены делегаты вслед за окончанием пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
«Не за что жалеть»: Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»
Блогер Лена Миро считает, что жалеть обманутую Ирину не стоит, ведь она этого просто не заслуживает.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Врачи оценили состояние Алибасова
Обновлено 05 июня в 14:11
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К
Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К.
Обновлено в 06:31
Происшествия
На станции метро «Невский проспект» распылили газовый баллончик
Из-за распылённого газа вестибюль № 1 станции «Невский проспект» закрыли на вход и выход на 15 минут раньше положенного времени — уже в 22:45.
Обновлено в 05:16
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25
Экономика
Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах
Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Врачи и сын Алибасова рассказали о его состоянии
Врачи справились с ожогом дыхательных путей, которые получил Бари Алибасов, сообщило РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 06:46