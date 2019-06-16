Экономика
Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусораГазета.Ru 03:12
Участники встречи министров энергетики и экологии G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора в мировом океане.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:12, Вашингтон
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке
В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки, в результате которой погиб житель Чемодановки, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 03:22
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Футбол
Полузащитник «Тамбова» переходит в «Химки»
Последние два с половиной года Мурнин отыграл в «Тамбове», полтора из которых под руководством нынешнего главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.
Обновлено в 04:04
Общество
В Екатеринбурге продают квартиру за рекордные 150 миллионов
В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру класса люкс за 150 миллионов рублей.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Брянской области у пассажирского поезда на ходу отцепился вагон
Отравление поезда "Брянск – Москва" из-за происшествия задержали более, чем на три часа. Пассажирам предоставили резервный состав.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали 11 террористов на юго-востоке страны
Отмечается, что все уничтоженные афганскими спецназовцами террористы состояли в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое боевиков были задержаны в ходе спецоперации.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Авто
Что дешевле: машина, такси или каршеринг
Имеется 4 варианта: наличие личного автомобиля, машина с учетом приобретения годового абонемента на платные городские парковки, использование услуг такси и, наконец, каршеринг.
Обновлено в 04:00
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Хоккей
«Питтсбург» обменял Олли Мяяття в «Чикаго» на Доминика Кагуна
«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика
Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию
Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Интернет
Смартфоны OnePlus массово раскрывали данные пользователей чужакам
У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»
Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Политика
Герхарда Шредера пригласили в Крым
Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Обновлено в 02:59