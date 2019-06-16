Политика
Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусораГазета.Ru 03:12
Участники встречи министров энергетики и экологии G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора в мировом океане.
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Блокчейн против мусора: как современные технологии спасают планету от экологической катастрофы
Телеканал RTVIвчера в 11:45
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