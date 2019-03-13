Политика

Полеты самолетов Boeing 737 MAX запретили еще несколько странРоссийская газета 02:11

Полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в своих воздушных пространствах запретили власти Фиджи, Новой Зеландии и Бермудских островов после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает Reuters. Также временно воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX ранее закрыли десятки стран.
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