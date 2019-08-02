Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФГазета.Ru 15:42

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
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