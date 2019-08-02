Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФГазета.Ru 15:42
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
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Транспорт
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено в 05:53
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:24
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Общество
В Петербурге суд отказал в иске победителям «Бешеной сушки»
Приморский районный суд Санкт-Петербурга, выслушав мнения сторон, в удовлетворении исковых требований супругов Децик отказал, сообщили 2 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено в 16:06
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16
Футбол
Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года
Агентство Wasserman, представляющее интересы игрока, сообщило, что 22-летний форвард подписал контракт с московским клубом на 4 года.
Обновлено в 15:25
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
В России начались испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»
Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начались в России, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено в 20:11
Авто
В июле продали 425 машин Haval F7 в России
Обновлено в 09:24
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
Обновлено в 20:06
Гаджеты
Apple выпустит MacBook Pro с 5G к 2020 году
Источники в цепочке поставок утверждают, что Apple готовятся к выпуску 5G MacBook Pro в 2020 году, а другие производители ноутбуков планируют выпуск моделей с сотовой связью с использованием новой сети до конца 2019 года.
Обновлено в 08:56
Общество
Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты
Кредитную карту, которую Apple выпустила совместно с Goldman Sachs, нельзя будет использовать для целого ряда покупок.
Обновлено в 18:36
Футбол
В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 21:04
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши
Обновлено в 08:33
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Хоккей
Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие
Обновлено в 15:13
Театры
Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни
Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Обновлено в 15:31
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42