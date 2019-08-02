Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФГазета.Ru 15:42
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
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Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено в 11:22
Авто
Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился
Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.
Обновлено в 14:01
Политика
Минобороны повысит выплаты контрактникам на 50%
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
Жителей ОбьГЭСа приглашают в субботу на День здоровья в поликлинику
3 августа с 9.00 до 15.00 день открытых дверей для жителей микрорайона проведёт поликлиническое отделение городской больницы №3 (ОбьГЭС, ул. Гидромонтажная,46).
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Росстат закупит планшеты на российской ОС
Правительство дало Росстату поручение о закупке у «Ростелекома» планшетных компьютеров с российской операционной системой для проведения переписи населения.
Обновлено в 19:56
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено в 01:05
Футбол
ЦСКА сделал «Интеру» предложение по Пушкашу
Минувший сезон Пушкаш провёл в Серии B, выступая за «Палермо». На счету форварда 9 голов и три результативные передачи в 33 матчах.
Обновлено в 16:00
Футбол
Иньеста поспорит с Загитовой за популярность в Японии
Обновлено в 18:09
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Происшествия
Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей
В США Мэри Трейнер из штата Огайо лишилась всех конечностей после того, как она заразилась тяжелой инфекцией через слюну собаки.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса
Обновлено в 09:33
Политика
«Нафтогаз» не доверяет обещаниям Меркель по транзиту газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не доверяет обещаниям канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу "Северного потока - 2".
Обновлено вчера в 19:47
Авто
В Сети появились первые изображения российского электрокара Zetta
Первые изображения новинки, производство которой начнется уже в декабре, появились в патентной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Обновлено в 04:26
Экономика
Путин утвердил либерализацию ограничений во внешнеторговых расчетах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках, подразумевающих либерализацию ряда ограничений при внешнеторговых расчетах.
Обновлено в 16:42
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Общество
Суд отказался освободить под залог американского певца R. Kelly
Суд в нью-йоркском районе Бруклин отказал R&B-исполнителю R. Kelly в освобождении под залог по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 18:25
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено в 10:01
Авто
ElectrifyAmerica построит робозарядки для автономных машин
Обновлено в 07:14
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено 31 июля в 14:21
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Обновлено в 08:03