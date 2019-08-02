Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФГазета.Ru вчера в 15:42
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
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Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Обновлено в 02:42
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики
Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Глюкоза обратилась к своим хейтерам
Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) обратилась к хейтерам. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
США сделали исключения из санкций против России
США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 02:46
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Максим Галкин вышел с 5-летним сыном на велопрогулку в Юрмале
Максим Галкин в Юрмале отправился на велопрогулку в компании своего 5-летнего сына.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля
Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе
Обновлено в 04:06
Здоровье
Россиян призвали воздержаться от поедания мухоморов
Россиян предупредили, что не стоит поддаваться на советы пользователей социальных сетей, которые рекомендуют есть мухоморы.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Вячеслав Володин: выход на решение сложного вопроса с отменой роуминга — важный шаг в реализации Союзного договора
По словам Вячеслава Володина, «решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности Союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы, и у нас есть к чему стремиться».
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Промо-изображения EMUI 10 от Huawei опубликованы до премьеры
В первую очередь стоит отметить промо-изображения оболочки EMUI 10, однако по своей сути они является малоинформативными, да и разобраться в них без подсказок крайне сложно.
Обновлено в 04:17
Происшествия
«Проект»: МВД подозревает руководство ФБК в отмывании денег
МВД подозревает руководство фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»
Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.
Обновлено в 04:12
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Футбол
Торрес дисквалифицирован на десять матчей MLS за допинг
Американо-канадская лига Major League Soccer (MLS) объявила о дисквалификации защитника "Сиэтл Саундерс" Романа Торреса на 10 матчей за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 04:33
Игры
No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа
Сооснователь Hello Games, занимающейся разработкой игры, Шон Мюррей рассказал, что Beyond – это сразу три крупных обновления, которые были собраны в один релиз.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Прикамье на пожаре погибли двое взрослых и ребенок
Обновлено в 04:20
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55