Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФГазета.Ru вчера в 15:42
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Обновлено в 02:42
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Здоровье
Люди с психическими расстройствами живут в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург лидирует по количеству людей с психическими расстройствами.
Обновлено в 02:53
Единоборства
Крис Сайборг: «Хочу принести свои извинения Уайту»
Экс-чемпионка UFC в полулегком дивизионе Крис Сайборг извинилась перед президентом UFC Дэйной Уайтом за публикацию видео, в котором обвиняет его во лжи.
Обновлено в 02:47
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Российское посольство отреагировало на новые санкции США
Российское посольство в США прокомментировало второй пакет санкций, введенных Вашингтоном против России из-за дела Скрипалей.
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев: Собчак не умеет любить других
Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев прокомментировал информацию о грядущей свадьбе Ксении Собчак и ее нового возлюбленного, театрального режиссера Константина Богомолова.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Два спаниеля оставили британку без нескольких тысяч евро
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля
По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек
В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.
Обновлено вчера в 13:40
Наука
Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году
Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено 31 июля в 18:37
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны России опубликовало в новом мультимедийном разделе видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов.
Обновлено вчера в 23:17
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Медведев на Курилах ответил на протесты Японии
Протесты Токио по поводу посещения островов российскими чиновниками не беспокоят правительство, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Военный совет и оппозиция Судана выработали конституционную декларацию
Переходный военный совет Судана и объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» согласовали конституционную декларацию для формирования переходного правительства.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять
Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36