Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФГазета.Ru вчера в 15:42

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
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Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

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