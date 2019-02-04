Политика
Страны ЕС признали Гуайдо временным президентом ВенесуэлыГазета.Ru 04:42
В Великобритании, Австрии, Дании и Франции признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом страны, передает РИА "Новости". Канцлер Австрии Себастьян Курц и глава британского МИД Джереми Хант написали об этом своих твиттерах.
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Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в установленный нами восьмидневный срок. Поэтому Соединенное Королевство признает Хуана Гуайдо временным конституционным президентом до проведения законных выборов. Надеемся, что это приблизит конец гуманитарного кризиса.
— Джереми Хант, британский политикВедомости 04:38
с чего всё началось
Свою позицию по этому вопросу подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава МИД Великобритании Джереми Хант, канцлер Австрии Себастьян Курц, председатель правительства Испании Педро Санчес.Коммерсантъ04:30
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Германия, Испания и Франция объявили условия признания Гуайдо президентом Венесуэлы
Snob.ru29 января в 19:03
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