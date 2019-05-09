ЕС отказался отвечать на ультиматум ИранаПолит.ру 08:03

Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отказались отвечать на любые ультиматумы в связи с заявлением Ирана о возможном возобновлении работ по обогащению урана, передает РИА Новости.

Происшествия Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.

Происшествия В Москве десять человек пострадали от сильного ветра В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Происшествия Активист рассказал, что сотрудники ФСО задержали его в центре Москвы из-за переговоров по рации Активист Александр Пелевин рассказал, что сотрудники Федеральной службы охраны задержали его в центре Москвы за переговоры по рации, сообщает «ОВД-Инфо».

Политика Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.

Политика МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашению Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение обязательств в рамках ядерной сделки.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.

Авто Названы 5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.

Происшествия Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии Правоохранительные органы Германии в течение года анализировали информацию о чеченской мафии в стране: ее активность вызывает тревогу у местной полиции.

Происшествия Вице-премьер оценил вероятность вывода SSJ100 из эксплуатации Вице-премьер РФ Юрий Борисов прокомментировал вероятность вывода самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из эксплуатации.

Авто Компания BMW представила тизер нового BMW M8 В Интернете разместили новые тизеры обновленного купе BMW M8. Баварский автомобиль вскоре будет показан общественности.

Авто Polestar готовит к продажам электрический Polestar 2 Шведский премиум-бренд представит свой первый полностью электрический Polestar 2 10 мая в Гуанчжоу.

Политика Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию и Китай своими врагами, поскольку лишь глупые люди отказываются от налаживания отношений.

Происшествия Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону Бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав за использование телефона за рулем, пишет Sky News со ссылкой на соответствующее заседание суда.

Политика Порошенко назвал участников «Бессмертного полка» ряжеными Петр Порошенко в последние дни своего президентства назвал акцию «Бессмертный полк» - «ряженой».

Общество В Новосибирске открыли памятник Сталину Памятник Сталину установили на территории Обкома КПРФ на улице Большевистской, 29.

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Шоу-бизнес Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.

Футбол Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.