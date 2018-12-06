Экономика

Страны ЕАЭС могут создать свою платежную систему
Политическая Россия
02:57

Страны ЕАЭС рассматривают возможность создать собственную платежную систему для взаимных платежей. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на слова председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.
Политическая Россия02:57

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У стран ЕАЭС может появиться своя платежная система

Петербургский дневник00:57

Собственную платежную систему разрабатывают в странах ЕАЭС

Невские Новостивчера в 22:47

У ЕАЭС может появиться своя платежная система

Коммерсантъвчера в 13:49

Страны ЕАЭС изучают возможность создания единой платежной системы

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В ЕврАзЭС предложили ввести свою платежную систему

Интерфаксвчера в 09:47

У ЕАЭС может появиться собственная платежная система

ТАССвчера в 09:31

Баллы для мигрантов

Российская газетавчера в 02:29
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Экономика

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 03:14
Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 03:02
Энергетика

Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году

Добыча газа в России в 2018 году ожидается на рекордном уровне — более 700 млрд куб. м, заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме «Газ России».
Обновлено в 03:24
Экономика

Третий по величине ритейлер в России сменил гендиректора

"Лента", третий по величине ритейлер в России, сменил генерального директора.
Обновлено в 03:25
Экономика

В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций

ЦБ РФ обратился к малым банкам с просьбой найти себе запасного партнера, который будет обслуживать их банковские карты на случай новых антироссийских санкций, способных привести к перебоям в работе международных платежных систем в России, сообщает News.ru.
Обновлено в 03:24
Экономика

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:21
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 02:11
Экономика

В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:29
Экономика

Сбербанк продолжает фиксировать мощные кибератаки

Сбербанк с конца ноября продолжает подвергаться сериям мощных кибератак.
Обновлено в 00:22
Экономика

Курс Bitcoin опустился ниже $3500 впервые с сентября 2017 года

Утром 7 декабря среднерыночная цена Bitcoin упала до отметки в $3380, в последний раз такой же низкой она была 15 сентября 2017 года.
Обновлено в 03:09
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 02:42
Экономика

Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.
Обновлено в 02:51
Экономика

Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО

В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 03:10
Экономика

В правительстве обсудят меры по развитию торговли

Предложения по развитию торговли в правительство должны представить до 1 февраля заинтересованные ведомства и бизнес, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Обновлено в 03:03
Экономика

В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат

Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.
Обновлено в 03:29
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Тигран Суренович Саркисян
Армянский политик
Армянский государственный деятель, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Премьер-министр Республика Армения. Председатель Центрального банка Армении.
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