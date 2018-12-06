Экономика
Страны ЕАЭС хотят создать свою платежную систему
Страны ЕАЭС хотят создать свою платежную системуPiter.tv01:17
Центробанки стран уже прорабатывают данную концепцию. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает идею о создании своей платежной системы. Об этом рассказал "Федерал Пресс" со ссылкой на заявление главы коллегии Евразийского экономического союза Тиграна Саркисяна.
Piter.tv01:17
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Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти
Картель ОПЕК возьмет на себя обязательство снизить производство на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК, снизят добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 11:18
Экономика
Сбербанк начал выдавать кредиты в интернет-магазинах
Пока банк предлагает сервис для веб-версии интернет-магазинов, а в 2019 году будут мобильные приложения сайтов-партнеров, а также запущена технология оформления кредитов на территории магазинов.
Обновлено в 11:09
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 11:12
Экономика
Владелец АФК «Система» пока не планирует продавать активы
Председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что пока не планирует продавать больше никаких активов.
Обновлено в 10:28
Энергетика
Экспорт пшеницы из России за 10 месяцев вырос на 50%, до 36,8 млн т
Экспорт пшеницы и меслина из России за десять месяцев 2018 года вырос на 50% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 36,797 млн т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 10:34
Экономика
ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 11:01
Экономика
Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Добыча газа в РФ в 2018 году установит рекорд
Добыча природного газа в России в текущем году превысит 700 млрд куб. м. Об этом 7 декабря на форуме «Газ России» сообщил глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков.
Обновлено в 07:04
Экономика
Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году
Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено в 10:25
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 10:13
Финансы
Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд
На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.
Обновлено в 10:01
Экономика
Ethereum подешевел до $87. Что будет дальше
В пятницу утром стоимость Ethereum опускалась до $83, после чего незначительно выросла: сейчас криптовалюта торгуется на уровне в $87.
Обновлено в 09:18
Экономика
Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве
Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 09:42
Экономика
Власти ищут способ сохранить «Казанский завод синтетического каучука»
Российские власти намерены продолжить поиск инструментов для сохранения "Казанского завода синтетического каучука" (КЗСК), в котором в сентябре введено внешнее управление.
Обновлено в 10:50
Экономика
Утилизационный сбор вернут всем автопроизводителям
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что государство собирается и дальше компенсировать автопроизводителям утилизационный сбор и оставит субсидии на перевозку автомобилей поездами.
Обновлено в 10:51