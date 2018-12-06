Энергетика Энергетика Страны ОПЕК не достигли соглашения о сокращении нефтедобычи Страны — участницы ОПЕК не достигли соглашения о снижении нефтедобычи на встрече в Вене 6 декабря.

Экономика Экономика Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Экономика Экономика СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем В случае, если США введут санкции против крупнейших российских банков, подразумевающие их отключение от Visa и Masterсard, на платежи в России это не повлияет, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт.

Энергетика Энергетика США впервые за 75 лет стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов США впервые за 75 лет (с 1943 г.) стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, передает Bloomberg со ссылкой на данные минэнерго страны.

Экономика Экономика Нефть и американские акции упали на 3–4% Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.

Экономика Экономика Сбербанк купил 10,2% акций «Уралкалия» Сбербанк купил 10,2% акций «Уралкалия» Совладелец «Уралкалия» Дмитрий Лобяк продал половину своего пакета в 20% Сбербанку, у которого в 2016 году одалживал деньги на покупку акций.

Экономика Экономика Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.

Экономика Экономика Сбербанк сообщил о продолжении мощных кибератак на системы организации Сбербанк отражает в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре.

Финансы Финансы ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4% Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Экономика Экономика Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.

Экономика Экономика Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6% Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Экономика Экономика В месторождение цинка в Бурятии новый инвестор вложит $800 млн «Объем инвестиций по Озерному месторождению, которое новый инвестор декларирует, — порядка $800 млн», — цитирует его слова ТАСС.

Экономика Экономика Власти определили принципы системы маркировки товаров Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.

Экономика Экономика «Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».