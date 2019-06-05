Политика
Страны ЕАЭС до конца 2019 года начнут принимать карты «Мир»ТАСС 02:54
Карты "Мир" до конца года начнут принимать во всех странах ЕАЭС (в союз помимо России входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан), а также в Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью газете "Известия".
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До конца года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».Известиявчера в 17:01
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Общество
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СК возбудил дело после отказа турбазы принимать детей с ВИЧ
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Обновлено в 04:46
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
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Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
Обновлено в 02:40
Футбол
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Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:41
Происшествия
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Армия и оружие
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Как сообщают китайские СМИ, одной из основных причин того, почему российский истребитель Су-57 оказался не нужен ни одной стране в мире, является, прежде всего, его отсталость.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
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Обновлено в 02:25
Политика
Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья
Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Дело о крушении катамарана «Елань 12» в Волгограде передано в суд
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих волгоградцев, обвиняемых в нарушении правил безопасности работы транспорта, утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев.
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Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
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Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
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Общество
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В Петербурге столкнулись четыре автомобиля
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Здоровье
Развод на деньги или польза: нужны ли нам витамины в капсулах
Как выяснилось, синтезированные витамины и витаминные комплексы, полученные на разных фабриках, ничем не отличаются друг от друга.
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