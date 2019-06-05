Страны ЕАЭС до конца 2019 года начнут принимать карты «Мир»ТАСС 02:54

До конца года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

с чего всё началось

Карты "Мир" до конца года начнут принимать во всех странах ЕАЭС (в союз помимо России входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан), а также в Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью газете "Известия".

Страны ЕАЭС до конца 2019 года начнут принимать карты «Мир»

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