Экономика
Страны ЕАЭС до конца 2019 года начнут принимать карты «Мир»ТАСС 02:54
Карты "Мир" до конца года начнут принимать во всех странах ЕАЭС (в союз помимо России входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан), а также в Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью газете "Известия".
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До конца года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».Известиявчера в 17:01
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Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года — Известия
Аргументы и Фактывчера в 23:11
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Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Политика
США предложили «сдать» Северную Корею за $5 млн
Соединенные Штаты предложили награду в размере до $5 млн за информацию о нарушениях КНДР санкций.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Кино
Кинокритики разнесли блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс»
Обновлено в 05:28
Политика
Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом
6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжится в Санкт-Петербурге, где он станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:07
Футбол
Семак станет сопредседателем предвыборного штаба Беглова
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Трамп допустил возможность военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
Здоровье
Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду
В жаркую погоду следует сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтения региональным ягодам, овощам и фруктам.
Обновлено в 05:25
Происшествия
На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
Обновлено в 03:00
Экономика
РЖД потратит больше миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Обновлено в 05:02
Технологии
Пилотные зоны 5G появятся в «Москва‑Сити» и «Лужниках»
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать сети на территории столичного спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Экономика
В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга
Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
«Ирония судьбы» Барбары Брыльски: смерть дочери, измены мужа и скандал с Аллой Пугачевой
Без комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» не обходится ни одно новогоднее застолье.
Обновлено в 01:50
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Энергетика
Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Здоровье
В России страдают ожирением 14% мужчин и 26% женщин
Обновлено в 01:32
Политика
Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 23:03
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Глава МВД наградил подростков-героев в Москве
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил в Москве 20 подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:35
Путешествия
Летний отдых на курортах России оказался дороже поездки за границу
Летом 2019 года стоимость гостиничных номеров на российских курортах оказалась выше, чем в отелях туристических городов зарубежья.
Обновлено в 01:49
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Политика
В Челябинской области назначили нового главу УФСБ
С 2014 по 2016 год был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, а затем руководителем УФСБ России по Пензенской области, сообщает пресс-служба челябинского управления ФСБ.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский не спешит назначать Саакашвили на государственный пост
Администрация президента Украины Владимира Зеленского не рассматривает назначение бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили на официальную должность, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
Обновлено в 04:10