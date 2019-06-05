Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 годаИзвестия вчера в 21:16

До конца года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

с чего всё началось

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года

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