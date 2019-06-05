Экономика
Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 годаИзвестия вчера в 21:16
Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
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До конца года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».Известиявчера в 17:01
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Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года — Известия
Аргументы и Фактывчера в 23:11
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Политика
СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку
Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Обновлено в 08:10
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не исключил увеличения номинальной стоимости акций банка.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.
Обновлено в 07:47
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе понесли самые большие потери «при Зеленском»
В штабе операции объединённых сил (бывшая «АТО») на Донбассе заявили о понесённых украинскими силовиками потерях.
Обновлено в 02:05
Общество
Правительство Пермского края закупит зонты по шесть тысяч рублей
Аппарат правительства Прикамья объявил аукцион на поставку зонтов от дождя и солнца.
Обновлено в 08:40
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
МАК полностью реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Вечером 5 мая самолет SSJ-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Более 700 медиков получили статус «Московский врач»
В поликлиниках и больницах Департамента здравоохранения столицы теперь насчитывается 705 специалистов, которые получили статус «Московский врач».
Обновлено в 00:17
Общество
Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено 03 июня в 17:00
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги
Обновлено в 08:32
Политика
Словакия анонсировала крупный контракт с Россией по МиГ-29
Обновлено в 08:00
Культура
«Россия 24» решила разоблачить ошибки «Чернобыля», но ошиблась сама
Авторы программы о неточностях в сериале "Чернобыль", вышедшей на телеканале "Россия 24", допустили фактическую ошибку.
Обновлено в 06:34
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Технологии
Результаты ЕГЭ школьники могут узнать «ВКонтакте»
Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Происшествия
Административное здание горит на востоке Москвы
Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Наука
Время приема пищи влияет на циркадные ритмы
Сотрудники Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже нашли связь между временем приема пищи и циркадными ритмами человека.
Обновлено в 00:41
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13