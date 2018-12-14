Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметился странным поведением во время второго дня саммита лидеров ЕС в пятницу 14 декабря. На кадрах видео, размещенного на YouTube, можно увидеть, как Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц, чем вызвал удивление окружающих.

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Армия и оружие Армия и оружие Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу предложил Мэттису обсудить вопросы соблюдения ДРСМД Министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у сторон разногласия относительно условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Daily Beast: Бутина может дать показания по другому уголовному делу Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.

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